Miközben Budapesten lakhatási válság van, a KSH adatai szerint 160.723 lakás áll üresen

A témáról Kőrösi Koppány, alapító, a Budapest Műhely kutatási - és elemzési igazgatója beszélt a Napindítóban.
A legrosszabb a helyzet Budapest belvárosi kerületeiben – V., VI., VII., VIII. és a IX. kerület belvárosi részeiben, valamint az I. kerületben.
Különösen a pesti történelmi belváros lakossága csökkent jelentősen. A jelenlegi fővárosi, és a 2019 óta hatalmon lévő kerületi vezetések intézkedései következtében a lakók kiáramlása a külső kerületekbe és az agglomerációba felgyorsult. Az V., VI. és a VII. kerület elvesztette lakossága harmadát az elmúlt 20 évben.