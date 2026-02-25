Miközben Budapesten lakhatási válság van, a KSH adatai szerint 160.723 lakás áll üresen

A legrosszabb a helyzet Budapest belvárosi kerületeiben – V., VI., VII., VIII. és a IX. kerület belvárosi részeiben, valamint az I. kerületben.

Különösen a pesti történelmi belváros lakossága csökkent jelentősen. A jelenlegi fővárosi, és a 2019 óta hatalmon lévő kerületi vezetések intézkedései következtében a lakók kiáramlása a külső kerületekbe és az agglomerációba felgyorsult. Az V., VI. és a VII. kerület elvesztette lakossága harmadát az elmúlt 20 évben.