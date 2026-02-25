Orbán Viktor: Nem fogunk beengedni semmilyen gender aktivistákat az iskolákba

Orbán Viktor: "A család azt is jelenti, hogy a gyermeknevelésben elsőbbsége van a szülőknek. És nem fogunk beengedni semmilyen gender aktivistákat az iskolákba, nem engedjük, hogy ferdeségre neveljék a gyerekeinket. Majd mi megmondjuk nekik, hogy hogy van az élet, mi a jó, mi a rossz, aztán majd persze jutnak amire jutnak. De a felelősség a mienk és ezt nem engedjük át senki másnak, nem engedjük, hogy beleszóljanak a gyerekeink szexuális nevelésébe és egy civilizációs kérdést. Nyugaton ez nem így van, náluk is a gyerekek ki vannak szolgáltatva mindenfajta gender aktivistáknak., ezt mi nem tűrjük, nem engedjük, mi védjük a családokat. Ebben is megvan a többségünk."