Tarr Zoltán elszólása a kimondhatatlan szándékokról nem nyelvbotlás

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének legújabb nyilvánosságra került elszólása nem hiba, hanem a párt valódi arcának lelepleződése – állítja Szalai Szilárd, az Ellenpont vezető szerkesztője. Szerint az alelnök által említett „kimondhatatlan szándékok” mögött egy 600 oldalas dokumentum áll, amely a rezsicsökkentés eltörlését és a 13. havi nyugdíj megnyirbálását is tartalmazhatja.