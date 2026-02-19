Magyarország alapítóként formálja az új világrendet

Történelmi nap Washingtonban: Donald Trump amerikai elnök hívására több mint 20 ország vezetője, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök részvételével alakul meg a Béketanács. A Capitolium elől jelentkező kollégánk, Déri Stefi és Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője szerint a szervezet célja, hogy a tehetetlen ENSZ-szel szemben pragmatikus, diplomáciai megoldásokat kínáljon a globális konfliktusokra.