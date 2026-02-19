A gyógyszertechnológia mestere a HírTV stúdiójában

Rangos elismerésben részesült Dr. Fekete Pál vegyészmérnök, aki a gyógyszertechnológia területén végzett évtizedes munkájáért vehette át a Gábor Dénes-életműdíjat. A Meditop Gyógyszeripari Kft. kutatásfejlesztési igazgatója a HírTV-nek adott interjújában elárulta: sikereinek záloga a hordozórendszerek fejlesztése, amelyek biztosítják a hatóanyagok stabilitását és felszívódását.
Legyen szó a pandémia alatt kulcsfontosságú Favipiravir tablettáról vagy a sportolók teljesítményét segítő legújabb szabadalmáról, a szakember szerint a kutatásfejlesztés vonzereje a kézzelfogható sikerélményben rejlik, amikor a készítmények végül eljutnak a patikák polcaira.