Kormányinfó és szakértői elemzés – élőben a HírTV műsorán

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán fél politikai zsarolásra használja a vezeték feletti ellenőrzést, ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult, és az Adria-vezetéken keresztül, tengeri úton próbálja biztosítani az ellátást. A mai Kormányinfón várhatóan bejelentik a pontos kormányzati stratégiát a várható üzemanyagár-változások és az ellátásbiztonság fenntartása kapcsán.