Kormányinfó és szakértői elemzés – élőben a HírTV műsorán

Hetek óta üresek a Barátság kőolajvezeték Magyarországra tartó csövei. Csütörtökön 10 óra után kezdődik a Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely miniszter ad tájékoztatást az üzemanyag-ellátás stabilitásáról és a lehetséges válaszlépésekről. Vajon sikerül-e tengeri úton pótolni a kieső mennyiséget, vagy drasztikusabb intézkedésekre van szükség a rezsicsökkentés megvédése érdekében? Kövesse velünk az eseményeket élőben a HírTV közvetítésében!”
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán fél politikai zsarolásra használja a vezeték feletti ellenőrzést, ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult, és az Adria-vezetéken keresztül, tengeri úton próbálja biztosítani az ellátást. A mai Kormányinfón várhatóan bejelentik a pontos kormányzati stratégiát a várható üzemanyagár-változások és az ellátásbiztonság fenntartása kapcsán.