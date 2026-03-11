A Hír TV a légimentők szolgálatát követte egy teljes műszakon keresztül

A Riasztás stábja egy teljes műszakon keresztül követte a magyar légimentők heroikus küzdelmét. Az évente háromezer-ötszáz hívást kapó egységeket a legkritikusabb élethelyzetekben riasztják, amikor a földi mentők már nem érnének oda időben. A szigorú protokoll szerint a jelzéstől számítva mindössze négy percük van a felszállásra, hiszen a levegőben szó szerint másodperceken múlik az élet.
A Hír TV stábja a Riasztás adásában mutatta be a légimentők szolgálatát, követve a mindennapjaikat. Az évente 3500 riasztást kapó profi csapat számára a kihívás óriási, hiszen a legsürgősebb esetekhez riasztják őket országszerte. Ez a szó szerinti égből érkező segítség emberéleteket ment. A szigorú szabályok értelmében mindössze 4 percük van kiérkezni és felszállni a helikopterrel. A hűvös, precíz logisztika és a kimagasló szakértelem minden egyes bevetésnél a túlélés záloga.