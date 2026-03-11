Lakásmaffiát buktatott le a rendőrség: Félmilliárdos ingatlanokat írattak át hamis papírokkal Csömörön

A Pest vármegyei rendőrök egy kiterjedt lakásmaffia-hálózatot számoltak fel, amely hamis iratokkal és strómanok bevonásával kísérelt meg közel 700 millió forint értékű ingatlanokat megkaparintani Csömörön és Szadán. A szervezők a háttérből mozgatták a szálakat, kihasználva a gyanútlan tulajdonosok távollétét és a hivatalos procedúrák kiskapuit. A gyors hatósági fellépésnek köszönhetően a zár alá vételekkel sikerült megakadályozni a végleges vagyonvesztést.
A Pest vármegyei rendőrök kiterjedt lakásmaffia tagjait buktatták le, akik hamis iratok felhasználásával, csalással szereztek meg tulajdonjogát több tucat ingatlannak. A bűnszervezet először öt darab csömöri üres telket, majd további 19 darab szadai ingatlannak a tulajdonjogát kísérelte meg átíratni strómanként használt, büntetlen előéletű személyekkel. A Bűnügyi Igazgatóság gyors záralevétellel mentette meg a gyanútlan sértetteket a teljes anyagi csődtől.