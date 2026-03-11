11 ezer eljárás és 3 tonna drog: Értékelték a rendőrség Delta Programját

A magyar rendőrség közzétette a kábítószer-bűnözés elleni Delta Program első évének mérlegét. A kíméletlen számok 11 ezer eljárásról és 3 tonna lefoglalt kábítószerről tanúskodnak. A hatóságok célzottan a terjesztői hálózatokat, a darkweben üzletelő maffiát és a postai csomagküldőket támadták. A legriasztóbb adat: a pusztító kristály mára átvette az uralmat a feketepiacon a marihuána felett.
