11 ezer eljárás és 3 tonna drog: Értékelték a rendőrség Delta Programját

A magyar rendőrség a terjesztőkre csapott le. A Delta Program során a Nemzeti Nyomozó Iroda 3 tonna lefoglalt kábítószer kivonásával bizonyított. Töreki Sándor szerint a piac átalakult: a kristály megelőzte a marihuánát. A morális válságot mutatja, hogy még egy 60 éves kőbányai nagymama is dílernek állt. A darknetes hálózatok ellen kőkemény digitális offenzíva indult.