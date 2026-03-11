A Vezércikkben elhangzott, hogy egyre súlyosabb és alattomosabb fenyegetések érnek minket, a kőolaj azonban továbbra sem érkezik. A botrányos aranykonvoj nyomai egyértelműen a pénzmosás irányába mutatnak. A legújabb ukrán fenyegetés mögött Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt alezredese áll. A hűvös logika azt mutatja: a szomszédos állam a diplomácia helyett a titkosszolgálati zsarolás eszközét választotta Magyarországgal szemben.