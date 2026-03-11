Orbán Viktor családját és a magyar energiaellátást vette célba az ukrán politika

A Vezércikk legújabb adásában Pindroch Tamás, Deák Dániel és Huth Gergely elemezte az Ukrajnából érkező egyre durvább zsarolásokat. Kijev leállította az olajszállítást, miközben az aranykonvoj-ügy a maffiaszerű vagyonkimentés gyanúját veti fel. A legújabb, nyílt fenyegetést egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezető fogalmazta meg hazánkkal szemben, ami riasztó szintre emeli a feszültséget.
A Vezércikkben elhangzott, hogy egyre súlyosabb és alattomosabb fenyegetések érnek minket, a kőolaj azonban továbbra sem érkezik. A botrányos aranykonvoj nyomai egyértelműen a pénzmosás irányába mutatnak. A legújabb ukrán fenyegetés mögött Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt alezredese áll. A hűvös logika azt mutatja: a szomszédos állam a diplomácia helyett a titkosszolgálati zsarolás eszközét választotta Magyarországgal szemben.