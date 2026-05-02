Orbán Viktor levélben jelezte: nem hajtják végre az Európai Bíróság döntését

Orbán Viktor tájékoztatta az államfőt, hogy nem hajtják végre az Európai Bíróság döntését a gyermekvédelmi törvény elkaszálásáról - az erről szóló hivatalos levelet is bemutatta a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán.

Gulyás Gergely kiemelte: Magyarországon a rendszerváltoztatás óta semmilyen ügy és semmilyen párt nem kapott akkora támogatást, mint a gyermekvédelmi törvény. Emlékeztetett, hogy három és félmillió ember szavazott mellette 2022-ben és az alaptörvényünk szerint minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

