A Tisza Párt eszköztárában a gyűlölet egy fontos elem

Gulyás Gergely: "Ott az egy eszköz volt az egyébként jó, rossz, szerintünk nagyon rossz érvényre juttatása, a választások megnyerése érdekében, itt ez maga a lényeg, maga a tartalom, hogyan kell mindent, ami létező és működő leszólni, akár jó, akár rossz, hogyan kell a politikai ellenféllel nem vitatkozni, hanem vele szemben gyűlöletet kelteni, hogyan kell azt elérni, hogy ne is lehessen érdemi vita, hogy az ellenféllel való viszonyt azt indulatok határozzák meg."