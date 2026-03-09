NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Így reagált Menczer Tamás a történelmi Fidesz-sikerre

A vasárnapi kazincbarcikai időközi választás eredménye alapjaiban cáfolta meg a baloldali sajtó várakozásait. Menczer Tamás hangsúlyozta: 16 év után sikerült egyéni körzetet nyernie a Fidesznek a városban, miközben a Tisza Párt által támogatott függetlenként induló jelölt csupán a harmadik helyre futott be.

  Hírek
  5 órája
  Forrás: HírTV
  Fotó: Kovács Attila
A politikus szerint a „valóság felkapcsolta a lámpát”, bebizonyítva, hogy a magyarok nem kérnek az ukránbarát, háborús retorikát folytató bábkormányból. Balmazújváros után Kazincbarcika is visszaigazolta, hogy a választók a rezsicsökkentés és a béke mellett kötelezték el magukat.

A vasárnapi voksoláson a helyi Tisza-sziget tag, aki civilként indult, harmadik lett. 

Kazincbarcikán 16 év után nyert a Fidesz egyéni önkormányzati körzetet. 

Rövid időn belül ez a második komoly sikere a kormánypártoknak. Egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán húzott be egy olyan körzetet a Fidesz, ami eddig ellenzéki fellegvárnak számított.

