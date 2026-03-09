NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Zelenszkij arról tart, hogy az Irán elleni háború eszkalálódása támogatást vonhat el Ukrajnától

A legfrissebb ukrajnai hírekről Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója számolt be.

Vágólapra másolva!

.

 

Továbbiak a témában