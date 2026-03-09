Ezek a kedvezmények könnyítik meg a nyugdíjasok életét

A nyugdíjas igazolvány birtokában a belföldi vonatokon és távolsági buszokon másodosztályon 50 százalékos kedvezmény vehető igénybe, emellett évente két alkalommal jelentős, akár 90 százalékos árengedmény is jár. Több településen – helyi döntések alapján – a nyugdíjasok a városi közlekedést kedvezményesen vagy akár díjmentesen használhatják. Színház, múzeum, könyvtár – megfizethetőbb kultúra. Az igazolvány a kulturális intézményekben is fontos szerepet játszik. Színházak, múzeumok és kiállítóterek gyakran biztosítanak 50 százalékos kedvezményt, egyes esetekben pedig ingyenes belépést a nyugdíjasoknak.