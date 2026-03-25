A választás 2026 tétje az ukrán hitelcsapda elkerülése

Az országjárás esztergomi állomásán Orbán Viktor világossá tette, hogy a választás 2026 tétje nem kevesebb, mint hazánk pénzügyi szuverenitása. A kormányfő szerint a brüsszeli 90 milliárdos csomag valójában egy ukrán hitelcsapda, amelynek fedezetét a tagállamoknak kellene biztosítaniuk. A nemzeti kormány célja a magyar pénz megvédése, elkerülve, hogy az adófizetők forintjai egy bizonytalan kimenetelű háború feneketlen zsákjába vándoroljanak.

