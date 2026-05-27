Exkluzív interjú Czunyiné Bertalan Judittal

Orbán Viktor nemrég bejelentette, hogy megalakul a Védvonal. Korábban a volt miniszterelnök mellett Kocsis Máté számolt be arról, hogy az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként kiépítik és megindítják a Védvonal országos hálózatát. A Fidesz országgyűlési képviselője akkor kiemelte, hogy védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást szenvedtek el politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak.

Orbán Viktor közösségi oldalán ezt írta:

Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. Senki ne érezze magát egyedül.

Czunyiné Bertalan Judit elmondta, hogy meg kell állítani a gyűlölethadjáratot és agressziót, és hozzátette, hogy a gyalázkodás és személyeskedés mérhetetlen fokát kaptuk. Ahogy fogalmazott, a közösségünknek éreznie kell, hogy képesek vagyunk megvédeni egymást.