Exkluzív interjú Czunyiné Bertalan Judittal

Czunyiné Bertalan Juditot bízta meg Orbán Viktor a Védvonal vezetésével és országos irányításával, aki elmondta, hogy telefonon, üzenetben, de akár emailben is lehet majd segítséget kérni a Védvonal szervezeténél.
Orbán Viktor nemrég bejelentette, hogy megalakul a Védvonal. Korábban a volt miniszterelnök mellett Kocsis Máté számolt be arról, hogy az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként kiépítik és megindítják a Védvonal országos hálózatát. A Fidesz országgyűlési képviselője akkor kiemelte, hogy védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást szenvedtek el politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak.
Orbán Viktor közösségi oldalán ezt írta:
Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. Senki ne érezze magát egyedül.
Czunyiné Bertalan Judit elmondta, hogy meg kell állítani a gyűlölethadjáratot és agressziót, és hozzátette, hogy a gyalázkodás és személyeskedés mérhetetlen fokát kaptuk. Ahogy fogalmazott, a közösségünknek éreznie kell, hogy képesek vagyunk megvédeni egymást.
Segítünk és el is fogjuk mondani, hol és hogyan hergelik és bántják a segítőinket.