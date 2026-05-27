Az ukrán importtilalom visszavonására szólította fel a Tisza-kormányt az Európai Bizottság

Nem foglalkoztatja a kormányt, hogy az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékek importjára bevezetett egyoldalú tilalmat. Thomas Rainier, az Európai Bizottság szóvivője a keddi tájékoztatóján ugyanis arról beszélt, hogy a bizottság továbbra is egyeztet a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy Budapest visszavonja az intézkedést. Brüsszel álláspontja szerint az EU és Ukrajna közötti felülvizsgált megállapodás már tartalmazza azokat a piaci és jogi védelmi mechanizmusokat, amelyek szükség esetén alkalmazhatók, ezért nincs szükség külön nemzeti tilalomra. Brüsszel szerint a magyar intézkedések feszültséget okozhatnak a tagállamok között és nincs jogalap a korlátozásra.

Az ukrán mezőgazdasági termékek kérdése lehet az egyik ütközőpont Brüsszel és Budapest között az uniós források feloldásának tekintetében. Arról, hogy Magyar Péter mikor találkozik Ursula von der Leyennel, a kormányszóvivői nem tudtak tájékoztatást adni, végül órákkal később a miniszterelnök jelentette be, hogy pénteken egyeztetnek.

Magyarországon megszűnt a háborús veszélyhelyzet május 13-án, ezzel hatályát vesztette az a 2023 óta élő szabályozás is, amely tiltotta több ukrán agrártermék behozatalát. Az új Országgyűlés a veszélyhelyzeti rendeletek egy részét törvényi szintre emelte, az ukrán importtilalmat azonban nem, így jogi értelemben nem volt akadálya az ukrán gabona, baromfihús vagy tojás behozatalának. Május 22-én Magyar Péter végül bejelentette, hogy megtiltja a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából. Ennek ellenére úgy tűnik, az Európai Bizottságnak más a terve.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára, Nagy Viktor rámutatott, hogy az ukrán termékek megjelenése nem csak a gazdák, hanem a lakosság számára is hatalmas problémákat okozhatna, mert akár 20 éve betiltott növényvédőszerekkel kezelt terményeket, vagy éppen hormonkezelt húskészítményeket értékesítenének az ukránok a piacokon.