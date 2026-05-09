9 évet kapott az apa, majd elszabadult a pokol

B. Richárd, a pécsi gázoló kilenc év szabadságvesztést kapott emberölés kísérlete miatt. A Pécsi Törvényszéken botrányba fulladt a tárgyalás.
A tárgyalótermi feszültség olyan volt, mint egy kukta a robbanás előtt: a vádlott édesanyját ki is kellett vezetni a teremből. B. Richárd tavalyi akcióját, amikor szándékosan gázolt el két embert a pécsi Centrum parkolóban, a bíróság emberölés kísérleteként értékelte.
Bár a védelem jogos védelmi helyzetre hivatkozott – mondván, machetás támadás elől menekültek –, a Pécsi Törvényszék nem hitt a „meggondolatlan döntés” meséjének, és kilenc év szabadságvesztést szabott ki.