Hárítanak a kormány tagjai, ha a rendőrterror egyik kulcsfigurájáról kérdezik őket

Magyar Péter kitérő választ adott stábunknak: a HírTV arról szerette volna kérdezni a miniszterelnököt, hogy mit üzen a 2006-os rendőrterrort átélteknek, ugyanis rendészeti államtitkárnak nevezte Tóth Gábort, aki a 2006-os rendőrterror egyik kulcsfigurája volt. A kormányfő válaszadás helyett azonban másról kezdett beszélni, és hazugsággal is megvádolta a HírTV riporterét.

A Mi Hazánk országgyűlési képviselője, Apáti István szerint azonban Tóth Gábor kinevezése súlyos politikai tévedés. A Mi Hazánk alelnöke, Novák Előd - akit a 2006-ban jogszerűtlenül állítottak elő - pedig úgy fogalmazott, hogy ez a legbotrányosabb kinevezése a Tisza Pártnak.

A kormányszóvivői sajtótájékoztatón Köböl Anita arról beszélt, hogy a férfi szakmai kiválósága miatt kapta meg a pozíciót. A Magyar Hang újságírója ezután azt szerette volna megtudni, hogy Tóth Gábort hány jelölt közül választották ki, de nem kapott érdemi választ, ahogyan a többi kérdésére sem.