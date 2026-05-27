Gulyás Gergely: Egy személyre írták ezt a szabályt, a hatalomból távozott miniszterelnökre

A közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan, sem időben, sem intézményben.

- jelentette ki Melléthei-Barna Márton az Alaptörvény 16. módosításának azon pontjáról, amely a miniszterelnöki megbízatás idejének korlátozását jelenti. A Tisza Párt országgyűlési képviselője hozzátette: ezért is javasolják, hogy Magyarországon a miniszterelnöki megbízatás legfeljebb 8 évig legyen betölthető. Melléthei-Barna Márton azt is elmondta, hogy szintén a módosítás része a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének alaptörvényi megalapozása. Szerinte ugyanis a hivatal semmilyen hasznos funkciót nem látott el, és csak egyetlen célja volt: a félelemkeltés.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azonban válaszában hangsúlyozta: minden civilizált jogelvnek ellentmond, hogy visszamenőleges hatállyal vezetik be a miniszterelnöki megbízatás korlátozását.