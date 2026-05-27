A Tisza-kormány szóvivői a legtöbb kérdésre nem tudtak válaszolni tájékoztatójukon

Kormányszóvivői tájékoztatót tartott szerdán a Tisza Párt. Ezen a sajtó képviselői legfeljebb két kérdést tehetettek fel, válaszolni pedig Köböl Anita, Szondi Vanda, és Magyar Éva igyekeztek. A kormányszóvivőket kérdezték az uniós források hazahozataláról valamint arról is, hogy miért van szükség arra, hogy Magyar Péter a közeljövőben Ursula von der Leyen-el találkozzon, de konkrét válasz nem érkezett. Ukrajna uniós csatlakozásáról a Telex újságírója azt szerette volna megtudni, hogy milyen elvárásokat fogalmazott meg ehhez a Tisza-kormány. Szondi Vanda azonban nem tudott válaszolni a kérdésre, és azt ígérte, majd eljuttatja ezeket a dokumentumokat a szerkesztőséghez.

Magyar Péter az Országgyűlésben bejelentette azt is, hogy a héten találkozik a jegybank elnökével, Varga Mihállyal. A kormányszóvivőket a találkozó céljáról is kérdezték, de elmondásuk szerint bővebb információ nem áll rendelkezésükre. Magyar Péter az Országgyűlésben arról is beszélt, hogy visszamenőleges alkotmányozási tervezetükkel összefüggésben nemcsak a miniszterelnök, hanem más tisztségviselők mandátumát is korlátozni tervezik. Csatornánk riportere erről szeretett volna részleteket megtudni, sikertelenül.