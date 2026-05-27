Idén is több százezren vettek részt a pünkösdi csíksomlyói búcsún

A csíksomlyói búcsú ismét vonzotta a zarándokok százezreit. Bár a pünkösdi ünnepkör nyitó szentmiséje és a tatár török veszedelem idején történt csodák felidézése emelkedett volt, sokaknak ez már csak túra az ezeréves határra Gyimesbükkre. Székely János intelmei és Csaba testvér szavai szépek, de a valódi jutalom végül az ingyen kürtőskalács maradt.