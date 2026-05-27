Polgármesterek tömeges lemondásához vezethet a kormány döntése

A közösségi médiából értesült Algyő polgármestere, hogy csökkentené a kormány a fizetését. A miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában beszélt arról, hogy csökkenne a településvezetők bére, az ellenzéki frakciók a döntés újragondolását kérik.
Az RTL-nek adott interjújában jelentette be Magyar Péter, hogy a polgármesterek is jelentős fizetéscsökkentésre számíthatnak. A Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely a Parlamentben jelezte, hogy ők nem értenek egyet ezzel.
A miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán is megerősítette, hogy csökkenne a városvezetők fizetése. Több polgármester is innen tudta meg, hogy mire készül a kormány. Algyő polgármestere méltatlannak és kontraproduktívnak nevezte a miniszterelnök tervét, Molnár Áron a lemondását is belengette.
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint azonban így is lesznek olyanok, akik elvállalják majd a pozíciót. A kabinet szerint is ez nem több, mint fölösleges pánikkeltés. A kormány terve ellen azonban nemcsak az algyői, hanem több más polgármester is tiltakozik.