Polgármesterek tömeges lemondásához vezethet a kormány döntése

Az RTL-nek adott interjújában jelentette be Magyar Péter, hogy a polgármesterek is jelentős fizetéscsökkentésre számíthatnak. A Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely a Parlamentben jelezte, hogy ők nem értenek egyet ezzel.

A miniszterelnök vasárnap a közösségi oldalán is megerősítette, hogy csökkenne a városvezetők fizetése. Több polgármester is innen tudta meg, hogy mire készül a kormány. Algyő polgármestere méltatlannak és kontraproduktívnak nevezte a miniszterelnök tervét, Molnár Áron a lemondását is belengette.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint azonban így is lesznek olyanok, akik elvállalják majd a pozíciót. A kabinet szerint is ez nem több, mint fölösleges pánikkeltés. A kormány terve ellen azonban nemcsak az algyői, hanem több más polgármester is tiltakozik.