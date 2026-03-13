Átadták a Jótollú magyar újságíró díjat

György-Horváth Zsuzsa: "Nekünk jobboldali újságíróknak kötelességünk vállalni azt a keresztény-konzervatív értékrendet amit képviselünk. Ez nyilván egy híradóban kevésbé hangsúlyos, véleményvezérként viszont meg kell mutatnunk, hogy mi mellett állunk ki. És egy olyan választás előtt vagyunk most, amikor ez valóban egy sorsdöntő választás lesz, és mivel még mindig a baloldali média van túlsúlyban, nekünk jobboldali újságíróknak, műsorkészítőknek fel kell vennünk a versenyt és meg kell mutatnunk, hogy a mi hangunkat nem lehet elnyomni. Ez egy nagyon fontos küldetés."