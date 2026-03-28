Brutális kampányháború: leszedték a Fidesz plakátjait Edelényben

Csaknem 100 fideszes plakátot tulajdonítottak el a napokban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelényben. Az eset példátlannak számít a körzetben. Vélhetően a Tisza párt aktivistái távolították el a plakátokat, ugyanis a leszedett táblák helyére a Tisza párti Hatala-Orosz Csaba plakátjai kerültek ki.

Sok választást átéltem, de ilyen még nem volt. Ez bűncselekmény és természetesen a feljelentést megtettem. Mivel az ellopott plakát helyére a Tiszás jelölt plakátja került, ezért felszólítom Hatala-Orosz Csabát és a többi párt jelöltjét, hogy határolódjanak el az eféle viselkedéstől. Felszólítom a Tiszás jelöltet, hogy tegyen a plakátlopások ellen a saját közösségében - mondta Demeter Zoltán.