Több százmillió dollárt akartak elsikkasztani az amerikai támogatásokból ukrán kormánytisztviselők, hogy azt átadják a Demokrata Pártnak, Joe Biden 2024-es kampányára. A botrány hírét a Just the News nevű portál közölte, egy titkosszolgálati jelentés alapján. A magyar miniszterelnök szerint az ukrán elnök ugyanezt próbálja megismételni Magyarországon, hogy ukránbarát kormány alakuljon.

Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből - ezt mondta a miniszterelnök legújabb videójában. Orbán Viktor arról beszélt, hogy Zelenszkij elnök már a 2024-es amerikai választásokba is beleavatkozhatott, ahol óriási pénzekkel támogatta a demokraták jelöltjét, Joe Bident.

A kormányfő azt is elmondta: az ukrán arany-konvoj ügyében kinyomozták: Ukrajna nem csak kapott pénzt nyugat felől, hanem küldött is.