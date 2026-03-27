Dicsérte a Bokros-csomagot, most viszont már tagadná a Tisza alelnöke

A Tisza Párt politikai elitjének egyik legfontosabb láncszeme, a milliárdos vállalkozói családból származó Forsthoffer Ágnes alelnök csúfosan leszerepelt a Célpont kamerái előtt. A turisztikai szakértőként és „csúcspolitikusként” pozicionált alelnök láthatóan képtelen volt érdemi választ adni az ország sorsát érintő aktuális gazdasági és politikai kérdésekre. Legyen szó az orosz energiafüggőségről, Ukrajna uniós csatlakozásáról vagy a miniszterelnököt ért fenyegetésekről, a politikus válaszok helyett a provokáció vádjába kapaszkodott. Amikor a szimpatizánsok gyűrűje már nem volt elég a meneküléshez, Forsthoffer – Magyar Péter módszerét másolva – zavarában éneklésbe és pogácsaosztogatásba fojtotta az interjút, bebizonyítva, hogy a párt vezetésének szakmai felkészültsége messze elmarad a magabiztos fellépéstől.