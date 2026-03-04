Eszkalálódik a közel-keleti konfliktus, történelmi energiaválság fenyeget

Európával is háborúban áll Irán – ezt állítja Izrael brüsszeli nagykövete, aki hozzátette, hogy az EU nem tudja diplomáciai úton megúszni ezt a helyzetet; Oroszország egy stratégiailag fontos ukrán város elfoglalására készül – állítják az érintettek.

Főbb témák:

Zelenszkij azt javasolja az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseinek, hogy cseréljék le amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszereiket ukrán drónelhárító rakétákra



A közel-keleti konfliktus egyre nagyobb méreteket ölt, és történelmi jelentőségű energiaválság alakulhat ki