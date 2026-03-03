Feljelentés a 13. kerületi plakátrongálások ügyében: megszólalt Kovács Balázs Norbert

A politikai erőszak sajnálatos megjelenése Újlipótvárosban rávilágít arra, hogy a választási kampány sokak számára már nem a jövőképek ütköztetéséről, hanem a puszta agresszióról szól. A szisztematikus plakátrongálás során megjelentek a tiltott önkényuralmi jelképek is, ami messze túllép a véleménynyilvánítás keretein, és felveti a garázdaság gyanúját. Kovács Balázs Norbert jelölt hangsúlyozta, hogy a szólásszabadság sérelme mellett a fizikai fenyegetés is valósággá vált, miután a kutyás plakátszaggató néven elhíresült elkövető pengével támadt egy aktivistára.