A Tisza Párt EP-képviselője megszavazta az orosz energiaimport teljes kivezetését

A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Lakos Eszter megszavazta azt az előterjesztést, amely szerint gyorsan ki kell vezetni minden Oroszországból érkező importot, ami az orosz energia teljes tiltását jelentené hazánk számára. Dömötör Csaba hívta fel a figyelmet arra, hogy ez a döntés beláthatatlan magyar családok többletterhei szempontjából, hiszen az orosz energiáról való leválás drasztikus áremelkedést hozna a gáz és az olaj piacán is.