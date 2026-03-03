A közel-keleti háború elérte az EU-t: Dróntámadás érte a ciprusi brit támaszpontot

A közeli-keleti háború elérte az Európai Unió területe határait: Ciprus szigetén egy brit támaszpont elleni támadás rázta meg az addigi nyugalmat. A vasárnapi dróntámadás után az iráni drónok elfogása igazolja a regionális káosz eszkalációját. Mivel a szigetország adja az EU-elnökség soros vezetését, az incidens politikai súlya megkérdőjelezhetetlen. A brüsszeli folyosókon a stratégiai nyugalom már a múlté, hiszen a fenyegetés közvetlenül az Unió légterébe repült be.