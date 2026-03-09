A polgári védelem mindennapjai Rómában

Az olasz polgári védelem hivatalosan 1982. óta létezik, megalapítása hátterében az 1980-as irpinia földrengés áll. Olyan hatalmas apparátust kellett mozgósítani, hogy egy strukturált szervezet létrehozása mellett döntöttek, amit aztán országossá bővítettek és mára a miniszterelnökség alá tartozik saját tárca nélküli miniszterrel. A polgári védelem mára létfontosságú szervezet lett az országban.

Mindenki emlékszik arra, amikor Európában elsőként Olaszországot érte el a koronavírus-járvány, és teljes kijárási tilalmat rendeletek el az országban 2020. március 9-től. A koronavírus ugyan hivatalosan 2023-ban véget ért, ám megoldandó feladat bőven akad most is. A római központban az állami gépezet szinte minden testülete jelen van, akik napi szinten figyelik a híreket és azonnal akcióba lendülnek, amint az országban történik valami.

A központban azonban mindenre fel vannak készülve, ezért van egy olyan szoba is, ahol a tengeri hajókat koordinálják. Olaszország hatalmas tengeri határokkal rendelkezik és fokozottan érintett az Afrika felől érkező illegális bevándorlási hullámokban. Az európai egyezmények értelmében ugyan az illegálisan érkezők a parti őrség fennhatósága alá tartoznak, ám a kereskedelmi hajók vészjelzés esetén kötelesek válaszolni és segítséget nyújtani. Ebben is segíthet a polgári védelem, csak úgy, mint az olyan esetekben, amikor tengeri katasztrófa van az olasz vagy nemzetközi vizeken.

A technológia folyamatosan fejlődik ugyan, és már szinte valós időben lehet észlelni mindent, ám a természeti katasztrófák között az utóbbi években egyre rövidebb idő telik el. Gyakran még el sem hárították a károkat, és máris jön a következő. Ilyenek az utóbbi árvizek és a belvizek, amelyek elemi erővel ontják az iszapot a lakott területekre és tesznek tönkre mindent az ország középső részén. A polgári védelem jelenleg több mint 300 000 önkéntest tud mozgósítani országszerte, amire az utóbbi években egyre nagyobb szükség van a megelőzés mellett.

