„A dolog nem bonyolult” – Kocsis Máté a kőolajszállítás körüli politikai játszmákról

Kocsis Máté legfrissebb videós bejelentkezésében éles kritikával illette az ukrán fél döntését, miszerint elzárják a Magyarországra tartó kőolajvezetékeket. A Fidesz frakcióvezetője szerint a lépés célja egyértelműen a hazai energiaválság és káosz előidézése, amely közvetlen politikai segítséget nyújthat Magyar Péternek a választási kampányban.
Kocsis Máté hangsúlyozta a helyzet visszásságát is: míg az üzemanyagárak emelkedése után Magyar Péter azonnali kormányzati beavatkozást sürget, korábban éppen ő volt az, aki támadta a benzinárstop intézményét. A politikus szerint ez a fajta „kétszínűség” jól mutatja az ellenzéki térfélen zajló folyamatokat.