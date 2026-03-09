A váci Dog Training központ adott otthont a második Kántor Kupának

Lux, a fiatal németjuhász otthonának érzi ezt a Vác széli területet. A Dog Training központban ugyanis azt csinálhatja, amit igazán szeret: játszik. Habár gazdája és trénere már évek óta keményen dolgozik vele, Lux számára az egész csak játék marad, mivel semmiféle kényszerítő eszközzel nem találkozik. Ennek ellenére magasan képzett szolgálati jellegű kutyává vált.

A váci Dog Training központban minden megvan, ami ahhoz kell, hogy nemzetközi szinten is megállják a helyüket az itt kiképzett kutyák. Azt, hogy pontosan mire is képesek az itt tanuló ebek, Chardon szemlélteti. Az egyik feladatban az a dolga, hogy védje meg a rábízott objektumot, ez esetben egy műanyag játékmotort. A szabály szerint két méteres zónán belül nem engedheti a támadót.

Ahhoz, hogy ilyen szintű tudásra tegyen szert, a kutyát már néhány hetes korától fogva képzik. A váci központban kiemelten ügyelnek rá, hogy semmilyen kényszerítő eszközt ne használjanak. Fontos kiemelni, hogy a gazdák jelleme, egyénisége nagyban befolyásolja azt, hogy kutyáik mire lesznek képesek.

A váci Dog Training központ március 7-én adott otthont a második Kántor Kupának, ahol tucatnyi szolgálati jellegű kutya és gazdája adott számot a tudásáról. Az egész napos programra a szervezők ingyenesen várták a látogatókat.