Új Michelangelo-mű kerülhetett elő

Évszázadokon át állt szinte észrevétlenül egy római bazilikában az a márvány mellszobor, amelyről most azt állítják, hogy maga Michelangelo készítette. A Jézust ábrázoló szobor Rómában egy kápolnában látható, és bár korábban is a reneszánsz mesterhez kötötték, a 19. században elvesztette az alkotó nevét. Most azonban egy tízéves kutatás után újra Michelangelo nevével hozták összefüggésbe.

A felfedezés egy olasz kutató munkájának eredménye, aki évekig vizsgálta a levéltári dokumentumokat, leltárakat és levelezéseket. A források alapján úgy tűnik, hogy Michelangelo halála után több kevéssé ismert alkotása nem került a műtárgypiacra, hanem azokat tanítványaira és közeli ismerőseire bízta, majd később ezek egyházi intézményekbe kerültek.

A kutatás elsősorban nem a stílust, hanem a történeti dokumentumokat vizsgálta. A cél az volt, hogy rekonstruálják, hogyan kerülhetett az alkotás évszázadokkal ezelőtt a mai helyére. Amennyiben a kutatás eredményét a szakértők elfogadják, akkor egy eddig névtelen szobor kerülhet vissza a reneszánsz mester életművébe, évszázadokkal a megszületése után.