Művészet a gyermekkórház falain

Pár éve még egy elhanyagolt, valamikor szebb napokat látott irodaház volt, ma már a Bethesda Gyermekkórház rendelőintézete, ami jelenleg több mint tízféle - sok esetben országos hatáskörű - gyermekgyógyászati rendelőnek és ambulanciának ad otthont. Az elmúlt hónapokban pedig egy különleges átalakuláson esett át, hiszen a design megújulása mellett szemléletváltás is történt.

Simon András egy neves grafikusművész volt, egyben a Bethesda Kórház Alapítványnak a kurátora, és szellemisége szépen kapcsolódott a kórházhoz. Nagyon játékos, izgalmas, gyerekekhez és családokhoz közel álló szemléletben alkotott. Az épület várótermeiben és folyosóin a grafikus kifinomult és szellemes alkotásai jelennek meg, a gyermekek számára is megközelíthető, felfedezésre hívó formában. Az egyik emlékfalon a névadó művészre emlékeznek. A kórházi terek dekorációja a közeli Városliget erdei világát idézi, játékos elemek segítségével bemutatva az emberi test működését.

Eddig is nagyon sok segítség és számos vállalkozói felajánlás érkezett a kórház számára a felújítás során, például az egyik falat is önkéntesek festették. Ebből is látszik, hogy a közösség ereje szinte csodákra képes. A Hermina úti rendelőintézet folyosói most már egy barátságos, szerethető és hívogató hellyé alakult, ami segít oldani a kórházi lét feszültségét, és teszi emberibbé, szerethetőbbé a gyógyulás idejét.