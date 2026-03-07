NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Ezt üzente vissza Orbán Viktor Zelenszkij katonákkal való fenyegetésére

A miniszterelnök az ukrán elnök fenyegetésére reagált.

  • Hírek
  • 10 órája
  • Forrás: HírTV
