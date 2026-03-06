Puzsér Róberték felakasztanák Orbán Viktort

Puzsér Róberték műsorában Horváth Oszkár műsorvezető a beszélgetésben arról elmélkedett, hogy ha megtartják a választásokat, akkor elfogadja azok eredményét, de ha nem lesznek választások, akkor Orbán Viktort fel kell akasztani. Azt nem tudni, hogy a műsorvezető miért vetette fel, hogy elmaradnának a választások.

Nem ez volt az első eset, hogy ellenzéki közéleti szereplők a miniszterelnök kivégzéséről beszéltek nyilvánosan. Majoros Péter, ismertebb nevén Majka a Campus fesztiválon egyenesen Orbán Viktor lemészárlását imitálta. Az egyik dal végén egy közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a megszemélyesített miniszterelnököt. Az előadás végén a tömeg ujjongani kezdett, mire Majka arra buzdította őket, hogy tapsolják is meg magukat.

A Karinthy Gyűrűjétől megfosztott humorista, Aranyosi Péter pedig a Partizán műsorában Orbán Viktor felrobbantását latolgatta.

Sőt, a Magyar Péter szekerét toló közéleti szereplők mellett a Tisza Párt követői is erőszakosan nyilvánulnak meg, az MTVA riporterét is kivégzéssel fenyegették meg.

A magyar közéleti szereplők fenyegetése nem maradt következmények nélkül. Aranyosi Pétert megfosztották Karinthy Gyűrűjétől, az egyik legnagyobb telekommunikációs cég pedig megszüntette szerződéseit Majkával.