Összeült az Energiabiztonsági Tanács: Orbán Viktor egyeztetett az orosz elnökkel

A miniszterelnök összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését, hiszen a közel-keleti háború hatásai miatt egész Európa nem engedheti meg magának a drágulást. A stabil orosz energia kulcsfontosságú. Orbán Viktor egyeztetett Putyinnal: az olcsó orosz olaj biztosított. Ha az ukrán olajblokád véget ér, zavartalanul érkezik majd az orosz gáz és olaj hazánkba. A szerződés él, a szállítási hajlandóság adott, így csak Kijeven múlik a régió rezsibiztonsága.