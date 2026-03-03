Komment - Hálásnak kéne lennünk Zelenszkijnek?

A Komment mai vendégei: Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP, Csicsmann László - a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Baka F. Zoltán - szerkesztő-műsorvezető, Della podcast, Kohán Mátyás - a Mandiner rovatvezető-helyettese. Műsorvezető: Déri Stefi.
Olaj továbbra sincs, arcátlan válasz viszont akadt Zelenszkij tarsolyában. Meddig lehet kendőzni, hogy szándékos politikai zsarolás az olajcsapok elzárása? Bele lehet ezzel valóban avatkozni a magyar választásba? Vagy arra jobb módszer a közvélemény kutatások ferdítése?
Mindenre fény derül, ha velünk tartanak!