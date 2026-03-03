Az Irán elleni háború negyedik napján a közel-keleti eszkaláció minden eddigi diplomáciai óvatosságot felülírt, miközben az izraeli légierő és az amerikai kötelékek Teherán stratégiai szívét, köztük az elnöki palotát és a történelmi bazárt támadják. Slomi Binder tábornok kíméletlen őszinteséggel jelentette be, hogy negyven másodperc alatt az iráni vezetés negyven legfontosabb emberét iktatták ki, ami a stratégiai nyugalom elvesztése utáni új korszak kíméletlen technológiai fölényét tükrözi. Miközben Maya Kadosh nagykövet a nukleáris fenyegetés felszámolása és a régió stabilitása mellett érvel, a valóság a romba dőlt beér-sevai óvóhelyek és a lángoló fudzserai olajfinomítók füstjében ölt testet.

A ballisztikus rakéták bevetése és a drónok árnyékában zajló konfliktus már nem csupán helyi adok-kapok, hanem egy globális világpiaci olajválság gyújtózsinórja, ahol az orosz diplomácia és a nyugati hírszerzés állításai éles ellentétben feszülnek egymásnak a romok felett. Ebben a logikai satuban a béke már nem tárgyalási alap, hanem a rezsimváltás kényszerű mellékterméke, ahol a rakéták gyorsabban beszélnek, mint az ENSZ küldöttei.