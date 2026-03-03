Immár csak a levegőből fog szállni a por a parkettre - Drogtanya üzemelt Budapesten

Drogdíler exboxoló, egy súlyos testi sértés, egy öngyilkos búcsúlevele és egy droglabor Budakeszin. Ezek vezettek a budapesti Symbol szórakozóhely bezárásához. A nemzeti nyomozóiroda munkatársai számolták fel azt a droglabort, ahol előállította a kábítószert a bűnbanda, a többi közt metamfetamint és ectasyt.