Észak-Korea kihúzza azt a bizonyos gyufát?

Több atomfegyvert, erősebb interkontinentális rakétákat és új generációs fegyverrendszereket ígér a jövőben Kim Dzsongun – mindezt annak apropóján, hogy megtartották a Koreai Munkáspárt kilencedik kongresszusát lezáró, látványos éjszakai katonai parádét.

  Radar
  1 órája
  Forrás: Hír TV
Éjszakai fényár, szinkronban menetelő hadtestek, a tribünön pedig Kim Dzsongun – mellette pedig egy fiatal lány, aki egyre gyakrabban tűnik fel az ország legfontosabb katonai eseményein.

Phenjanban katonai parádéval zárták le a Koreai Munkáspárt kilencedik kongresszusát, a díszmenet azonban jóval több volt ünnepi ceremóniánál: stratégiai üzenet a világnak.

 

