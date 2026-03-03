Észak-Korea kihúzza azt a bizonyos gyufát?

Éjszakai fényár, szinkronban menetelő hadtestek, a tribünön pedig Kim Dzsongun – mellette pedig egy fiatal lány, aki egyre gyakrabban tűnik fel az ország legfontosabb katonai eseményein.

Phenjanban katonai parádéval zárták le a Koreai Munkáspárt kilencedik kongresszusát, a díszmenet azonban jóval több volt ünnepi ceremóniánál: stratégiai üzenet a világnak.