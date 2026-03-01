A kormányszóvivő élesen bírálta a „nem létező” háborún nevetgélő tiszásokat

Miközben a világ számos pontján fegyveres konfliktusok dúlnak, Magyarország biztonsága és energiabiztonsága kiemelt prioritás marad – hangsúlyozta Vitályos Eszter legfrissebb videójában. A kormányszóvivő élesen kritizálta a Tisza Párt képviselőit, akik szerinte relativizálják a szomszédságunkban zajló háború súlyát.