A kormányszóvivő élesen bírálta a „nem létező” háborún nevetgélő tiszásokat

Miközben a világ számos pontján fegyveres konfliktusok dúlnak, Magyarország biztonsága és energiabiztonsága kiemelt prioritás marad – hangsúlyozta Vitályos Eszter legfrissebb videójában. A kormányszóvivő élesen kritizálta a Tisza Párt képviselőit, akik szerinte relativizálják a szomszédságunkban zajló háború súlyát.
Vitályos Eszter szerint az áprilisi választás tétje egyértelmű: a tapasztalt, országot védő államférfiak vagy a bizonytalanságot hozó „politikai kalandorok” kezébe kerüljön-e a kormányzás.