Tagadja a valóságot a Tisza Párt honvédelmi szakértője

Nincs háború, nem kell félni – bizonygatja a Tisza Párt honvédelmi szakértője, miközben Ukrajna mellett már a Perzsa-öböl is lángokban áll. A Tisza Párt folyamatosan tagadja a valóságot, miközben négy éve zajlik a szomszédban az orosz–ukrán háború, szombaton pedig újabb katonai konfliktus vette kezdetét az Amerikai Egyesült Államok, Izrael és Irán között.
Ruszin-Szendi Romulusz szerint azonban a valóság nem indokolja a háborús pszichózist. A volt vezérkari főnök úgy fogalmazott, hogy a kormány kampányeszközzé tette a félelmet. És azt ismételgette, hogy "nincs háború, nem kell félni tőle." Magyar Péter honvédelmi szakértője nem először akarta jelentékteleníteni a háború veszélyét.