Tagadja a valóságot a Tisza Párt honvédelmi szakértője

Ruszin-Szendi Romulusz szerint azonban a valóság nem indokolja a háborús pszichózist. A volt vezérkari főnök úgy fogalmazott, hogy a kormány kampányeszközzé tette a félelmet. És azt ismételgette, hogy "nincs háború, nem kell félni tőle." Magyar Péter honvédelmi szakértője nem először akarta jelentékteleníteni a háború veszélyét.