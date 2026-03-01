NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kézműves sajt, animációs legenda és pilisi kalandok – folytatódik Gianni és Miki gasztrotúrája!

Ezúttal a félkemény sajt kerül reflektorfénybe: Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós bekötött szemmel kóstolnak.

  • 3 órája
Ezúttal a félkemény sajt kerül reflektorfénybe: Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós bekötött szemmel kóstolnak, miközben szakmai segítséget ad számukra Gundel Károly sajtbíra és Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója. 

A játékkal fűszerezett vakteszt után irány Pomáz, ahol a Breier Farm gazdaságában testközelből élhetjük át, mit jelent a „termőföldtől az asztalig” szemlélet.

Pomázon egy igazi legendával is találkozunk: Ternovszky Béla, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező otthonába engedi be a két műsorvezetőt. Humor, őszinte emlékek és egy különleges „ÉLET-menü” – egy életút, új nézőpontból.

A kaland Pest vármegye rejtett kincseinél zárul: lovas-íjászat a Magyar Vár Alapítványnál, majd kirándulás a Pilis egyik kedvelt pontjára, a Lajos-forráshoz. Egy műsor, ahol az ízek, a történetek és a helyszínek összeérnek – tartsatok velünk Gianni és Miki gasztrotúráján!

 

 

