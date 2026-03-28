Győri országjárás: tömeg, üzenet, nemzeti egység

Győrben is mi vagyunk a legnagyobbak, meg sem állunk a győzelemig - így fogalmazott a miniszterelnök országjárásának pénteki, második állomása után.

Orbán Viktor kiemelte, hogy ismét a kormánypárti rendezvénynek volt jelentősen nagyobb létszámú látogatottsága ahhoz viszonyítva, hogy ugyanebben a városban hányan voltak kíváncsiak a Tisza Pártra. A kormányfő országjárásának győri állomásán nemzeti egységre szólította fel az embereket, egyúttal pedig üzent Zelenszkijnek és a tiszásoknak is.

Orbán Viktor a globális háborús időkben a magyar választók figyelmét arra hívta fel, hogy nem változásra, nem kalandra, hanem tapasztalatra, biztonságra van szüksége Magyarországnak. A kormányfő arra kért mindenkit, legyen büszke arra, hogy két százalék alatt van a munkanélküliség Magyarországon,

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy 2022-ben képes volt Magyarország Brüsszelnek nemet mondani a háborúra, de most, 2026-ban is képesnek kell lenni arra, hogy nemet mondjunk és megőrizzük az elért értékeket.