Háttérkép – A háromtest-probléma: Amerika, Kína és Oroszország halálos tánca

Bogár László szerint a szürrealitás vált valósággá, ahol a német gazdaság motorját szándékosan verték szét, hogy a kontinenst kiszolgáltassák az amerikai birodalmi érdekeknek.

A műsor vendégei rámutattak: miközben Kína és Oroszország szövetsége a nyersanyag és a csúcstechnológia összefonódásával megbonthatatlannak tűnik, Európa vezetői a fegyvergyártó lobbi túszaivá váltak. Boros Imre elemzése szerint a német alkotmányos korlátok áthágása és a migrációs terhek alá temetett szociális rendszer már csak a hadiipar felfuttatásával próbálja fenntartani a látszatot. A legsötétebb jóslat azonban a titkosszolgálati folyosókról érkezik: a „Berni klub” szerint Európa 2029-re közvetlen háborúban állhat Oroszországgal. Ebben a veszélyes korszakban a túlélés záloga már nem a brüsszeli technokrácia, hanem a stratégiai képzelőerő és a nemzeti szuverenitás megőrzése.