Hétes-telepi lakosok szólaltak meg Bódis Krisztináról és az eltűnt százmilliókról

A Hétes-telep lakói egy videóban vallottak arról, mit gondolnak Bódis Kriszta korábbi ózdi tevékenységéről. A Tisza Párt jelöltjének alapítványa a hírek szerint legalább 775 millió forint támogatással nem tud elszámolni, amelyet eredetileg a hátrányos helyzetű roma gyerekek megsegítésére szántak.

A helyiek szerint az alapítványi támogatás rejtélyes módon eltűnt, és határozott elképzelésük van arról, hová is kerülhetett a nekik szánt összeg.

További tartalmakért keresse fel felületeinket: https://www.youtube.com/@HIRTVvideok és https://www.facebook.com/hirtv